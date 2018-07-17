Galatasaray'ın golcüsü Gomis'e dev teklif

Arap basını, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in Al-Hilal takımına transfer olabileceğini iddia etti. Fransız futbolcunun bonservisi için konuşulan rakam ise 15 milyon euro.
Al Jazeera'nin haberine göre; Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı iddia edildi.
- Geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 gol atmış, Spor Toto Süper Lig'i de gol kralı olarak tamamlamıştı.
Yorum