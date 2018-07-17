Galatasaray'ın golcüsü Gomis'e dev teklif

Arap basını, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in Al-Hilal takımına transfer olabileceğini iddia etti. Fransız futbolcunun bonservisi için konuşulan rakam ise 15 milyon euro.

Al Jazeera'nin haberine göre; Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı iddia edildi.

Geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 gol atmış, Spor Toto Süper Lig'i de gol kralı olarak tamamlamıştı.