Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ross Barkley kimdir?

Süper Lig'de zirve yarışının oldukça uzağında kalan Galatasaray hafta içinde teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Bu ayrılığın hemen ardından takımın başına İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirildi. Ancak Torrent ile çıktığı ilk lig maçında Hatayspor'a 4-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, eksik ve yetersiz görülen mevkilere transfer yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen İngiliz orta saha Ross Barkley'i transfer edeceği öğrenildi.
Ross Barkley kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- 5 Aralık 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Ross Barkley profesyonel futbol kariyerine Everton'da başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley, geri dönüp 5 yıl boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi olurken, 2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcu İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 33 kez giydi.
Torrent bizzat görüşecek
- Orta alanda oyun kurucu ve hücuma yönelik olarak görev yapan 1.85 boyundaki Ross Barkley, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkati çekiyor. Torrent'in, son dönemde formasını kaybettiği için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İngiliz futbolcuyla bizzat görüşeceği gelen haberler arasında.