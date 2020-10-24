SÜPER LİG

Galatasaray'ın kaptanı değişti: Fatih Terim'den dikkat çeken kararlar

Galatasaray'da ligde 3 haftadır alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim kadroya dikkat çeken dokunuşlar yaptı. Terim, Erzurumspor maçında kaptanlık pazubandını tartışılan bir isme verirken kalede ise önemli bir değişime gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Fotoğraf: DHA

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor ile oynanan maç öncesinde kritik değişikliklere imza attı. Fatih Öztürk'ün geçtiğimiz hafta yediği gollerden sonra tecrübeli teknik adam Okan Kocuk'u 11'e aldı.

Bununla birlikte son haftaların tartışılan ismi Younes Belhanda da Erzurumspor maçının 11'inde yer aldı. Faslı yıldız bu karşılaşmaya kaptanlık pazubandıyla çıkacak.

Terim, 10 numaralı oyuncunun daha fazla sorumluluk almasını istediği için kaptanlık pazubandıyla ilgili kararını bu yönde verdi.

Galatasaray'ın Erzurum maçı 11'i şöyle;

  • Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Galatasaray'ın yedekleri;

  • Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Diagne.
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