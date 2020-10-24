Galatasaray'ın kaptanı değişti: Fatih Terim'den dikkat çeken kararlar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor ile oynanan maç öncesinde kritik değişikliklere imza attı. Fatih Öztürk'ün geçtiğimiz hafta yediği gollerden sonra tecrübeli teknik adam Okan Kocuk'u 11'e aldı.

Bununla birlikte son haftaların tartışılan ismi Younes Belhanda da Erzurumspor maçının 11'inde yer aldı. Faslı yıldız bu karşılaşmaya kaptanlık pazubandıyla çıkacak.

Terim, 10 numaralı oyuncunun daha fazla sorumluluk almasını istediği için kaptanlık pazubandıyla ilgili kararını bu yönde verdi.

Galatasaray'ın Erzurum maçı 11'i şöyle;

Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Galatasaray'ın yedekleri;