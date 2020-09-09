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Galatasaray'ın Nainggolan transferinde son durum

Belhanda'nın yerine Nainggolan: Pazarlıklar sürüyor

Yeni sezon öncesi Galatasaray’da transferde hareketli günler yaşanıyor. Younes Belhanda ile yolları ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, alternatifini de buldu. Inter’de forma giyen Radia Nainggolan ile temaslar başladı. Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun da Galatasaray’a imza atması an meselesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nainggolan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Nainggolan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Orta saha için Nijeryalı oyuncu Oghenekaro Etebo’yu açıklayarak sessizliğini bozan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listesinde Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu da bulunan sarı-kırmızılı ekip, Younes Belhanda ile yolları ayırarak İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Radia Nainggolan’ı takıma katmak istiyor.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ile büyük ölçüde anlaşmaya varılırken, kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Transferin sonuçlanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Inter ile Nainggolan pazarlığı

Yeni sezonda birçok kulvarda mücadele edecek olan ve alternatifli bir kadro planlaması yapan Galatasaray’ın orta saha için düşündüğü bir diğer isim ise Inter forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı 10 numara Radja Nainggolan. Roma’dan 38 milyon Euro’ya 2018 yılında Inter’e transfer olan yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılar temaslara başladı. Oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro ücret teklif eden Galatasaray, kulübüne de 1 milyon Euro kiralama bedeli sundu. Inter’in, Galatasaray’dan oyuncunun yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaşını karşılamasını istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Belhanda ile yollar ayrılacak

Sarı-kırmızılı ekibin bu transferi gerçekleştirmesi halinde geçen sezon kötü bir performans ortaya koyan ve teknik heyetin yeni sezon planları arasında yer almayan Younes Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim, Etebo’yu getiren ve aynı zamanda Faslı oyuncunun da menajerliğini yapan William D’avilla’dan Belhanda’ya kısa zaman içinde kulüp bulmasını istedi.

Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 103 maçta 14 gol atarken, 23 de asist kaydetti.
Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 103 maçta 14 gol atarken, 23 de asist kaydetti.

Deniz Türüç'ten Belhanda'yı kes diyen taraftara olay cevap!
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Deniz Türüç'ten Belhanda'yı kes diyen taraftara olay cevap!

Galatasaraylı bir taraftar, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç'e, 'Galatasaray'a gel şu Belhanda'yı kes. Bıktık ondan' diye sesleniyor. Deniz Türüç'ün de 'keseceğim keseceğim' diye karşılık vermesi spor gündeminin en çok konuştuğu konular arasına girdi.

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