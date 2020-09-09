Belhanda'nın yerine Nainggolan: Pazarlıklar sürüyor

Orta saha için Nijeryalı oyuncu Oghenekaro Etebo’yu açıklayarak sessizliğini bozan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listesinde Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu da bulunan sarı-kırmızılı ekip, Younes Belhanda ile yolları ayırarak İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Radia Nainggolan’ı takıma katmak istiyor.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ile büyük ölçüde anlaşmaya varılırken, kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Transferin sonuçlanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Radja Nainggolan (@radja_nainggolan_l4)'in paylaştığı bir gönderi ( 30 May, 2020, 5:05öö PDT )

Inter ile Nainggolan pazarlığı

Yeni sezonda birçok kulvarda mücadele edecek olan ve alternatifli bir kadro planlaması yapan Galatasaray’ın orta saha için düşündüğü bir diğer isim ise Inter forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı 10 numara Radja Nainggolan. Roma’dan 38 milyon Euro’ya 2018 yılında Inter’e transfer olan yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılar temaslara başladı. Oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro ücret teklif eden Galatasaray, kulübüne de 1 milyon Euro kiralama bedeli sundu. Inter’in, Galatasaray’dan oyuncunun yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaşını karşılamasını istediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Belhanda ile yollar ayrılacak

Sarı-kırmızılı ekibin bu transferi gerçekleştirmesi halinde geçen sezon kötü bir performans ortaya koyan ve teknik heyetin yeni sezon planları arasında yer almayan Younes Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim, Etebo’yu getiren ve aynı zamanda Faslı oyuncunun da menajerliğini yapan William D’avilla’dan Belhanda’ya kısa zaman içinde kulüp bulmasını istedi.