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Galatasaray’ın net borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Samiyen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılan mali tablolar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın net borcunun 1 milyar 569 milyar TL olduğunu ifade eden Kançal, döviz cinsinden borcun ise 253.7 milyon Euro olduğunu belirtti.

  • Sarı kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı.

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