Galatasaray'ın Onyekuru transferinde son durum ne?
Onyekuru'da son dakika: İstenilen bonservis transferi zora soktu
Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.
Haber MerkeziDHA
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.
2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim ara transfer döneminde tekrar Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti. Sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini bildirdi.
İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara iletti.
5 milyon euronun üzerinde bir bonservis istediler
Her şey olumlu giderken Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.
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