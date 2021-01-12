Onyekuru'da son dakika: İstenilen bonservis transferi zora soktu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.

2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim ara transfer döneminde tekrar Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti. Sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini bildirdi.

İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara iletti.

5 milyon euronun üzerinde bir bonservis istediler

Her şey olumlu giderken Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.

Onyekuru 10 bavulla İstanbul'a geldi Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak "Ayrılmak istiyor" şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.23 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a geldi ve daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. Onyekuru'nun ailesini ve beraberindeki 10 bagajını İstanbul'da bırakması ise transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı. Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem