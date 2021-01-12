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Galatasaray'ın Onyekuru transferinde son durum ne?

Onyekuru'da son dakika: İstenilen bonservis transferi zora soktu

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.

Haber Merkezi DHA
Onyekuru'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Onyekuru'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.

2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim ara transfer döneminde tekrar Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti. Sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini bildirdi.

İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara iletti.

Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 56 maçta 17 gol atarken, 8 de asist yaptı.
Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 56 maçta 17 gol atarken, 8 de asist yaptı.

5 milyon euronun üzerinde bir bonservis istediler

Her şey olumlu giderken Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.

Onyekuru 10 bavulla İstanbul'a geldi
Onyekuru 10 bavulla İstanbul'a geldi

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak "Ayrılmak istiyor" şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.23 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a geldi ve daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. Onyekuru'nun ailesini ve beraberindeki 10 bagajını İstanbul'da bırakması ise transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı. Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem

Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem
Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem

Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşandı.Teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönmek için Fransız ekibine rest çekti.Galatasaray için gelen teklifi reddettiSarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen tecrübeli spor yazarı Süleyman Rodop'un aktardığı bilgiye göre; Onyekuru, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi 'Galatasaray'dan başka yere gitmem' diyerek geri çevirdi.İki kulübün Nijeryalı futbolcu için masaya oturacağını bildiren Rodop, "Monaco 7 milyon euro istiyordu. Galatasaray'ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3 milyon euro. Bu işin oluru yüksek" ifadelerini kullandı.Galatasaray&#39;da flaş gelişme...Onyekuru Arabistan&#39;dan gelen teklifi &quot; Galatasaray&#39;dan başka yere gitmem&quot; diyeyerek reddetti. Monaco şimdi Galatasaray ile masaya oturuyor. Monaco 7 m € istiyordu.Galatasaray&#39;ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3m€.Bu işin oluru yüksek..&mdash; Süleyman Rodop (@SuleymanRodop) January 4, 2021 Galatasaray'a 40 milyon euroluk ağır fatura

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