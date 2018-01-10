Galatasaray'ın sürpriz transferi 'Bruma'

Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki ilk hedefi olan Asamoah'tan olumsuz haberler geliyor. Konuyla ilgili olarak sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de transferin zor olduğunu belirtti. Terim, bununla birlikte transfer döneminde sürpriz bir ismi de alabileceklerini söyledi.

Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz.

Galatasaray'da transfer sürprizi olarak değerlendirilen isim, sarı kırmızılıların eski futbolcusu Bruma. Sezon başında Leipzig'e satılan ancak burada istediği süreleri alamayan Portekizli yıldız, Terim'in gündeminde. Bruma'yı Galatasaray'ı aldıran kişi olan tecrübeli teknik adam, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamanın planlarını yapıyor. Alınan bilgilere göre Bruma transferi için Leipzig Sportif Direktörü Ralf Ragnick'in vereceği karar bekleniyor.