Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı: Yıllar sonra o tasarım geri dönüyor

Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı: Yıllar sonra o tasarım geri dönüyor

11:1712/05/2026, Salı
G: 12/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray’ın 2026-27 sezonunda giymesi beklenen formalar basına sızdırıldı. Sarı-kırmızılıların yeni iç saha formasında yıllar sonra 8 parçalı klasik tasarımın geri döneceği öne sürülürken, deplasman ve alternatif forma detayları da ortaya çıktı.

Galatasaray’ın 2026-27 sezonunda giymesi beklenen formalar basına sızdırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran detay ise yıllar sonra klasik 8 parçalı formanın yeniden kullanılacak olması oldu.

Esvaphane'nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray’ın yeni iç saha forması, sade bir tasarımla hazırlanacak. Kırmızı bisiklet yakaya sahip olması beklenen formada, kulüp tarihinin simgelerinden biri haline gelen 8 parçalı dizayn yeniden kullanılacak.

Deplasman formasında ise beyaz ağırlıklı tasarımın düğmeli yakaya sahip olacağı belirtilirken, formanın sarı-kırmızı detaylarla tamamlanacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin alternatif formasında ise gri ana renk ön plana çıkıyor. Mor yaka ve kol ucu detaylarıyla dikkat çeken formanın baskılarının sarı renkte olacağı aktarıldı.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Yeni sezon forma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda okullar 9 gün tatil mi olacak? Okullar ve üniversiteler idari izinli mi sayılacak?