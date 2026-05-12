Galatasaray’ın 2026-27 sezonunda giymesi beklenen formalar basına sızdırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran detay ise yıllar sonra klasik 8 parçalı formanın yeniden kullanılacak olması oldu.
Esvaphane'nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray’ın yeni iç saha forması, sade bir tasarımla hazırlanacak. Kırmızı bisiklet yakaya sahip olması beklenen formada, kulüp tarihinin simgelerinden biri haline gelen 8 parçalı dizayn yeniden kullanılacak.
Deplasman formasında ise beyaz ağırlıklı tasarımın düğmeli yakaya sahip olacağı belirtilirken, formanın sarı-kırmızı detaylarla tamamlanacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin alternatif formasında ise gri ana renk ön plana çıkıyor. Mor yaka ve kol ucu detaylarıyla dikkat çeken formanın baskılarının sarı renkte olacağı aktarıldı.