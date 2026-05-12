Galatasaraylı yıldız eşyalarını gönderdi: Vedaya hazırlanıyor

10:3712/05/2026, Salı
Antalyaspor maçı öncesi eşyalarını İtalya'ya gönderdi.
Galatasaray’da geleceği belirsizliğini koruyan yıldız isim hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Kutlu Akpınar, başarılı oyuncunun bazı eşyalarını gönderdiğini ve kulüple yapılacak görüşmelerin ardından geleceğinin şekilleneceğini öne sürdü.

Galatasaray’da geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın bazı eşyalarını toplatarak yurt dışına gönderdiği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Kutlu Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Antalyaspor maçı öncesinde Mauro Icardi’nin bazı eşyaları kendisi tarafından İtalya’ya gönderildi. Galatasaray ile yapılacak görüşmeler sonrasında adımlar atılacak.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da ilk 11 oynama şartıyla kalmaya sıcak bakan Icardi, birkaç gün içerisinde başkan Dursun Özbek ile görüşme yapacak.




