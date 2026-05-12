Galatasaraylı yıldız eşyalarını gönderdi: Vedaya hazırlanıyor

Galatasaray’da geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın bazı eşyalarını toplatarak yurt dışına gönderdiği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Kutlu Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Antalyaspor maçı öncesinde Mauro Icardi’nin bazı eşyaları kendisi tarafından İtalya’ya gönderildi. Galatasaray ile yapılacak görüşmeler sonrasında adımlar atılacak.” ifadelerini kullandı.