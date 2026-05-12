Galatasaray'da flaş Van Dijk gelişmesi: Gelmeden taraftarı mest etti

09:3712/05/2026, Salı
Van Dijk'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken, gündeme dünya futbolunun yıldız savunmacılarından Virgil van Dijk geldi. Sarı-kırmızılıların Hollandalı stoper için girişimlere başladığı öne sürüldü. Oyuncunun Galatasaray'a cevabı da ortaya çıktı.

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüple ilgili ortaya atılan son transfer iddiası ise büyük ses getirdi.


Muhabir Arda Özkurt’un aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, Liverpool’un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk’i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Galatasaray'a gelmek istiyor

İddiaya göre Hollandalı futbolcu da Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Haberde, anlaşma sağlanması halinde Van Dijk’ın Liverpool’dan bonservissiz şekilde ayrılabileceğini Galatasaray tarafına ilettiği belirtildi.


Ayrıca 34 yaşındaki futbolcunun sözleşme beklentisinin 2+1 yıl olduğu öne sürüldü.

Van Dijk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı iki maçta forma giydi.
Dünya futbolunun en iyi stoperlerinden biri

Virgil van Dijk, son yıllarda dünya futbolunun en başarılı savunmacıları arasında gösteriliyor. Tecrübeli stoper, Liverpool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.


