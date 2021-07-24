Galatasaray'ın yeni yıldız adayı için dikkati çeken benzetme

Galatasaray, Romanya Milli Takımı'nın 24 yaşındaki yıldızı Alexandru Cicaldau için transfer görüşmelerine başladı.

Geçmişte sarı-kırmızılı formayı giyen Rumen futbolcu Bogdan Stancu, hemşehrisi Cicaldau hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Oyun görüşü en büyük avantajı"





beIN Sports'ta konuşan Stancu, Cicaldau'nun büyük bir potansiyel olduğunu belirtirken, "Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Stancu 2011-12 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

"Savunma yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor"

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Süper Lig'in Romanya Ligi'nden çok daha sert bir lig olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, "Cicaldau'nun oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür" yorumunda bulundu.

"Selçuk İnan'a benzetiyorum"

Genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stancu, "Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum" dedi.

Cicaldau ile henüz Galatasaray hakkında görüşmediklerini ifade eden Stancu, "Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.