Spor Galatasaray Milot Rashicayı kadrosuna kattı
TRANSFER

Galatasaray Milot Rashica'yı kadrosuna kattı

Transfer döneminin bitmesine saatler kala yıldız futbolcu Icardi ile anlaşan Galatasaray, son olarak Norwich City takımında forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'yı da kadrosuna katıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni transferi Milot Rashica kimdir?
Milot Rashica

Transfer döneminin bitmesine saatler kala yıldız futbolcu Icardi ile anlaşan Galatasaray, son olarak Norwich City takımında forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'yı da kadrosuna katıyor.

Galatasaray, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 3.5 milyon Euro civarında transfer teklifinde bulundu. İki kulüp arasında devam eden görüşmelerin akabinde bonservis konusunda anlaşmanın sağlanamaması halinde transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Öte yandan Rashica'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi.
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