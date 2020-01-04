SÜPER LİG

Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'da

Galatasaray, 22 yaşındaki genç oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Celil Yüksel'in sarı-kırmızılı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Celil Yüksel'in sarı-kırmızılı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen genç oyuncusu Celil Yüksel'in TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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