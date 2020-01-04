Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'da

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen genç oyuncusu Celil Yüksel'in TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/nau9jiwYCz
Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/nau9jiwYCz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 4 Ocak 2020
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