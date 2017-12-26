SÜPER LİG

Galatasaraylı taraftarlar Tarık Çamdal'ın gitmesini istiyor

Galatasaray'ın Bucaspor'la oynadığı Türkiye Kupası maçında sarı kırmızılı taraftarlar Tarık Çamdal'ın kötü performansına tepki gösterdi. Sahada tek tepki gören futbolcuyla ilgili olarak sosyal medyada olumsuz yorumlar paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarık Çamdal, Bucaspor maçında etkisiz bir performans sergiledi.

Tarık Çamdal, Bucaspor maçında etkisiz bir performans sergiledi.

Galatasaray'da bu akşam oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde fazla forma şansı bulamayan futbolcular oynadı.

Taraftarlar, oynayan oyuncuların çoğu için olumlu fikirlerini paylaşsa da sahadaki bir isim tepki gördü. Fatih Terim'den bulduğu şansı iyi kullanamayan Tarık Çamdal, hem stadyumda hem de sosyal medyada taraftarların en fazla tepki gösterdiği isim oldu.

İşte Tarık Çamdal hakkında yapılan paylaşımlar;

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