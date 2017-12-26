Galatasaraylı taraftarlar Tarık Çamdal'ın gitmesini istiyor

Galatasaray'da bu akşam oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde fazla forma şansı bulamayan futbolcular oynadı.

Taraftarlar, oynayan oyuncuların çoğu için olumlu fikirlerini paylaşsa da sahadaki bir isim tepki gördü. Fatih Terim'den bulduğu şansı iyi kullanamayan Tarık Çamdal, hem stadyumda hem de sosyal medyada taraftarların en fazla tepki gösterdiği isim oldu.

İşte Tarık Çamdal hakkında yapılan paylaşımlar;

Tarık Çamdal’ın en büyük özelliği; onu izleyen herkesin, ‘ben de bunun kadar oynarım’ demesi.. — Memed Toygar (@memedtoygar) 26 Aralık 2017

Tarık Çamdal bu saatten sonra tribünde bile forma giyemez... — Can Tongo (@cantongo) 26 Aralık 2017

Tarık Camdal saçını kesmiş tanınmamak için

Fakat futbolu kendisini ele verdi — Ulubatlı Souness (@Sneipers) 26 Aralık 2017

Fatih Terim'den her mucizeyi umabilirim ama Tarık Çamdal'dan futbolcu çıkarmasını asla... — Sezen ⭐⭐⭐⭐ (@se7enGS) 26 Aralık 2017

Tarık Çamdal'ı izliyorum gözlerim kapalı... — Subu (@GSubutay) 26 Aralık 2017

Tarık Çamdal bu ligin en kötü sağ beki değildir tüm dünya liglerinde ki en kötü sağ bektir.. — Yiğit Tom (@netinsann) 26 Aralık 2017