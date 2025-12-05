Galatasaraylı yıldızdan 'penaltı' itirafı geldi: Maç sonu tercüman yanlış çevirdi

Galatasaraylı yıldızdan Samsunspor maçı sonrası çarpıcı bir itiraf geldi. Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon için 'Elle müdahale var gibi gözüktü' ifadesini kullandı. Fakat sarı-kırmızılıların tercümanı bu açıklamaları çevirirken yanlış aktardı.
Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor’u Victor Osimhen’in 90+2’de attığı golle 3-2 mağlup etti.
Maçın son anlarında Samsunspor, Kazımcan Karataş’ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen'in VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirmesi büyük tartışma konusu oldu.
Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılıların yıldız ismi Leroy Sane basın mensuplarının karşısına çıktı.
Son dakikalarda penaltı pozisyonu hakkında sorulan soruya yanıt veren Sane, “Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü." ifadelerini kullandı.
Galatasaray tercümanı Utku Yurtbil ise Sane'nin açıklamalarını yanlış çevirdi. Yurtbil, o ifadeleri “Oyun içerisinde eli görmedim, pozisyona tekrardan bakmam gerekir." şeklinde aktardı.