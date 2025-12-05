Galatasaraylı yıldızdan 'penaltı' itirafı geldi: Maç sonu tercüman yanlış çevirdi

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor’u Victor Osimhen’in 90+2’de attığı golle 3-2 mağlup etti.

Maçın son anlarında Samsunspor, Kazımcan Karataş’ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen'in VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirmesi büyük tartışma konusu oldu.

Son dakikalarda penaltı pozisyonu hakkında sorulan soruya yanıt veren Sane, “Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü." ifadelerini kullandı.