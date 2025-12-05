Thomas Reis'ten hakemlere sert sözler: VAR'dakilere demediğini bırakmadı

Maçın son anlarında aleyhlerine skandal bir karar verildiğini belirten Thomas Reis, “Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Çünkü çok kızgınım, üzgünüm. Maçı kaybedebilirsiniz. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda da gösterseydik farklı şeyler konuşabilirdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter gösterdik. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikada yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz. Maçın sonunda aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısını Fenerbahçe maçında da verilmiş, golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu skandal olarak değerlendirmek istiyoruz. Net bir penaltı pozisyonu. Penaltı verilse berabere bitebilirdi. VAR’dakiler molaya mı çıkmıştı, bir şeyler mi yiyordu onu da bilmek isterim. Takımımla gurur duyuyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Şansımızı iyi değerlendirebilirsek, ilk 8’de bitirmek için fırsat yakalamış olacağız. Avrupa’da oynayan Türk takımlarına da en iyi dileklerimi göndermek istiyorum” diye konuştu.