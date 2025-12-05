Yeni Şafak
Thomas Reis'ten hakemlere sert sözler: VAR'dakilere demediğini bırakmadı

Galatasaray'a 3-2 kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis maç sonu çarpıcı açıklamalar kullandı. Reis, "Maç biteli dakikalar oldu bir dakika bile penaltı pozisyonunu konuşmadınız. Skandal" dedi.

Süper Lig’in 15’inci haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


'SKANDAL BİR POZİSYON, VAR'DAKİLER...'

Maçın son anlarında aleyhlerine skandal bir karar verildiğini belirten Thomas Reis, “Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Çünkü çok kızgınım, üzgünüm. Maçı kaybedebilirsiniz. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda da gösterseydik farklı şeyler konuşabilirdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter gösterdik. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikada yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz. Maçın sonunda aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısını Fenerbahçe maçında da verilmiş, golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu skandal olarak değerlendirmek istiyoruz. Net bir penaltı pozisyonu. Penaltı verilse berabere bitebilirdi. VAR’dakiler molaya mı çıkmıştı, bir şeyler mi yiyordu onu da bilmek isterim. Takımımla gurur duyuyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Şansımızı iyi değerlendirebilirsek, ilk 8’de bitirmek için fırsat yakalamış olacağız. Avrupa’da oynayan Türk takımlarına da en iyi dileklerimi göndermek istiyorum” diye konuştu.

‘VAR SEBEBİYLE KAYBETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM’

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray’ın ciddi boşluklar bulduğunu belirten Alman teknik adam, “Yaşamış olduğumuz sıkıntılardan biri buydu. Ofans hattımız baskıya gittiğinde defansımız kalınca ikinci bölgede boşluklar verdik. Devre arasında baskı yapacaksak beraber yapacağız. Bekleyeceksek ikinci bölgede beraber bekleyeceğiz dedim. İlk yarı ikili mücadelelerde zayıf olan taraftık. Sane’yi Almanya’dan tanıyorum. Kendisine biraz daha temaslı oynayabilirdik. Bunları konuşunca farklı oynadık. Her top için savaşmaya başladık. Takım fitti. Sonuç olarak bugün kaybettik. VAR sebebiyle kaybettiğimizi söyleyebilirim. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ntcham bize katıldı. 5 sakat oyuncumuz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Konferans Ligi’nde 3 puan alıp ve ilk 8’e kalabiliriz” ifadelerini kullandı.






