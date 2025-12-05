Yeni Şafak
Yüksel Yıldırım: Ali Sami Yen'de 1 puanımız gasp edildi!

22:515/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada hakem Mehmet Türkmen ve VAR Onur Özütoprak'ın kararlarına sert tepki gösterdi.

Süper Lig'de Samsunspor, 2-2'ye getirdiği maçta Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi maçın son dakikasında penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi.


Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada hakem Mehmet Türkmen ve VAR'ın kararlarına sert tepki gösterdi.


Başkan Yüksel Yıldırım'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

"Bahis operasyonu var, ne kadar cesurmuş bu hakemler.... Nereden alıyorlar bu cesareti? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etsin çünkü dediğini yerine getiremiyor."


"TFF Başkanı'na ne mesaj atacağım ya, atmam... Kendisi izlemiştir! Bu maçı izlemeyen yok! İbrahim Başkan, hakemleri çağırsın ve sorsun! 'Daha nasıl penaltı çalacaksınız?' diye sorsun!"


"Olacakları söyledim ama kimse kılını kıpırdatmıyor! Geçen sene yine Galatasaray maçında aynısı oldu! Demek ki Ali Sami Yen'e boşuna gelip masraf yapıyoruz. Galatasaray hakem şeyiyle alıyor... Çok kızgınım. Samsunspor nasıl kaybetti, Galatasaray nasıl kazandı... Herkes görsün..."


"Bizim hakkımızı hakemler Avrupa'da yemiyor, lideriz. Kolay kolay indiremiyorlar. Bizim hedefimiz oralar. Annemizin ligi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un olsun... Ne diyeyim!"


"Samsunspor'un altına tekerlek koyacağım, Avrupa'da bir lige yazdırayım da oralarda oynayalım! Oralarda var adalet, Türkiye'de bize adalet yok!"


"Türk futbolunda kara bir cuma! Ali Sami Yen'de 1 puanımız gasp edildi! Bunu yapan hakemler!"





#Yüksel Yıldırım
#Galatasaray
#Samsunspor
