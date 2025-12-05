Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Galatasaray maçına sert tepki: TFF'ye acil çağrı yapıldı

Fenerbahçe'den Galatasaray maçına sert tepki: TFF'ye acil çağrı yapıldı

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikasındaki penaltı tartışması büyük yankı uyandırdı. Hakemin VAR’a gitmemesi tepki çekerken, karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü sert bir açıklama yaptı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray–Samsunspor maçının son anlarında verilen tartışmalı karar gündemi sarstı.


Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği pozisyonda penaltı bekleyen Samsunspor, hakem Mehmet Türkmen’in VAR’a gitmemesi üzerine büyük tepki gösterdi.

Yaşananların ardından maç sonu Fenerbahçe Kulübü de karara ilişkin sert bir açıklama yayımladı.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.


Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.


Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.


Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.


Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.


Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."





