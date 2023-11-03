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Spor

Galatasaraylıları sevindiren görüntü: Kaptanlık pazubandı ilk kez Icardi'nin

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Mücadelede sakatlık geçiren Muslera oyuna devam edemezken kaptanlık pazubandı önce Kerem Aktürkoğlu'na sonrasında ise Mauro Icardi'ye geçti.

22:33 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk defa kaptanlık pazubandını taktı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk defa kaptanlık pazubandını taktı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Kasımpaşa maçında kaptanlık pazubandını takması sarı kırmızılılar arasında gündem oldu.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında Kerem Aktürkoğlu'na geçen pazubandı, milli oyuncunun da saha kenarına gelmesinin ardından Icardi'ye takıldı. Rams Park'taki taraftarlar, deneyimli golcüyü pazubandını takması sonrasında alkışladı.

Arjantinli futbolcunun Galatasaray'da ilk kez kaptanlık pazubandını takması Galatasaray camiasında memnuniyet uyandırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.

Icardi'nin kaptanlığına ilişkin atılan mesajlardan bazıları;




#Galatasaray
#Icardi
#Süper Lig
1 saat önce
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