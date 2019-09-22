Garry Rodrigues'ten mesaj var

Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yerini Emre Belözoğlu’na bırakan Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Rodrigues'in derbiye yetişmesi zor Fenerbahçe’nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues’in ayak bileğinde 2. derecede zorlanma tespit edildi.Rodrigues’in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi.28 yaşındaki futbolcunun 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Dün yaşadığı talihsiz sakatlığın kendisini bir süre sahalardan uzak tutacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü. Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım" ifadelerine yer verdi.