Gaziantep FK Kevin Mirallas'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Belçikalı yıldız oyuncu Kevin Mirallas'ı sezon sonuna kadar transfer etti. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, 33 yaşındkai oyuncunun 27 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Doğum gününde baklavalı kutlama

Gaziantep FK yeni transferleri Mirallas'ın doğum gününü baklavayla kutladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi. yeni transferimiz Kevin Mirallas’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi.

Kevin Mirallas kimdir?

5 Ekim 1987 yılında Belçika’nın Liege şehrinde dünyaya gelen Mirallas, futbola Standart Liege alt yapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa’nın bir çok kulübünün takibine giren Mirallas, daha sonra ise sırasıyla Lille, Saint-Etienne ve Olympiakos formalarını giydi. 2012 sezonunda İngiltere Ligi’nin köklü takımlarından Everton’a transfer olan Mirallas, bu süreç içerisinde gösterdiği futbolla Avrupa’nın önemli futbolcuları arasında yer edinmeyi başardı.

Kevin Mirallas, Everton’daki başarılı kariyerinin ardından Fiorentina’ya transfer oldu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Mirallas, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşarken bir kez de gol kralı ünvanını kazandı. Özellikle yüksek top tekniği ve uzaktan şutlarıyla tanınan Mirallas, son olarak Royal Antwerp formasını terletti.

Belçika Milli Takımı’nda 60 kez forma giyip 10 kez de gol atan yıldız futbolcu, kariyerinde ise tam 486 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 gol atan Mirallas, 62 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Belçikalı futbolcu, kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.