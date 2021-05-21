Spor Gaziantep FKya 19luk orta saha
TRANSFER

Gaziantep FK'ya 19'luk orta saha

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ukraynalı oyuncu Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi AA
Gaziantep FKya 19luk orta saha
Vladyslav Kobylianskyi formayla poz verdi.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kulübün altyapısında antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylianskyi , Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer ve Alt Yapı Koordinatörü İsmail Acar ile buluştu.

Görüşmede genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

"Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımları'nda da forma giymiş olan genç kardeşimiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır altyapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır."

Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal ve Vladyslav Kobylyanskyi
Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal ve Vladyslav Kobylyanskyi

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