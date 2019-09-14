Gazişehir-Beşiktaş: 3-2

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir'e konuk olan Beşiktaş, bir çok olaya sahne olan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçın henüz 6. dakikada rakibini ceza sahasında indiren Vida, kırmızı kart görürken Gazişehir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Twumasi de Gazişehir'i soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

2. yarıda ise kelimenin tam anlamıyla nefesler kesildi. Beşiktaş, beraberlik golü için devreye hızlı başlasa da 58'de Güray Vural'ın şık golüyle Gazişehir farkı ikiye çıkardı. 75. dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından birbirine dirsek ve tekme atan Elneny ve Kayode, kırmızı kart görünce Gazişehir 10, Beşiktaş 9 kişi kaldı. 83'te oyuna giren Umut Nayir, saniyeler sonra Beşiktaş'ın umutlandırırken bir dakika sonra sahneye çıkan Atiba skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin sonuna eklenen 9 dakika Kartal'a gol için yeterli olmayınca nefes kesen maç Gazişehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

5 golün atıldığı ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Beşiktaş deplasmanda Gazişehir'e 3-2 mağlup oldu. pic.twitter.com/tuTiy7IBQr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 14, 2019