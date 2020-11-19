Geçen sezon TFF 1. Lig'deydi, şimdi EURO 2020 yolunda

Karagümrük forması giyen Erik Sabo, takımının Süper Lig'in geride kalan bölümünde sergilediği performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ligde 12 puanla 5. sırada olduklarını hatırlatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Özellikle dış saha maçlarında puan kaybımız oldu ama sezona iyi başladık. Önümüzdeki hafta iç saha maçımız var. Orada da galibiyet alarak yolumuza 3 puanla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Umarım bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.

Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 4 kez ağları sarsan Sabo, "Her zaman takımıma yardım etmek için oynuyorum. Buraya katkı vermek istiyorum. Benim için önemli olan takım olarak kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.

"Orta sahada yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber oynuyorum"

Erik Sabo, Fatih Karagümrük orta sahasında Lucas Biglia ve Badou Ndiaye gibi yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber görev yaptığını dile getirdi.

Biglia ve Ndiaye'nin çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran Slovak futbolcu, şunları kaydetti:

"Orta sahada yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber oynuyorum. Özellikle Biglia'nın Serie A tecrübesi var. Onlarla oynamanın bana çok yardımı oluyor. Onlarla kendimi geliştiriyorum. Savunma konusunda da çok iyiler. Bu yüzden benim ofansif tarafa yönelmeye daha fazla fırsatım oluyor. Zaten Biglia'nın savunma anlamındaki tecrübesi beni bu konuda rahatlatıyor. Bize çok yardımı dokunuyor."

Sabo, deplasmanda şu ana kadar maç kazanamamalarının belli bir sebebinin olmadığını ve bunu aşacaklarını ifade etti.

"EURO 2020'de yer almak istiyorum"

Geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Sabo, "Geçen sezon 1. Lig'de oynarken hedefim milli takımıma geri dönmekti. Şimdi geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerine katılmaya hak kazandığını hatırlatan deneyimli futbolcu, "Şampiyonada yer almak, birkaç maçta oynamak istiyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in en dezavantajlı takımından dikkati çeken performans 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yine aynı sebeple 7. hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.Fatih Karagümrük, kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig müsabakalarında kullanma imkanı bulamamasına karşın, iç saha avantajını farklı statlarda da olsa değerlendirmesini bildi.Deplasmanda yüzü gülmüyorİç saha maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.İstanbul ekibi, rakip sahalarda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 1 puan alabildi.Deplasman karşılaşmalarında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.Gol yükünü orta sahalar çektiSüper Lig'in 7. haftasının sonunda toplam 14 kez rakip ağları sarsan İstanbul ekibinde, bu gollerin 8'i orta saha oyuncularından geldi.Orta saha oyuncuları Erik Sabo 4, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.Forvette Artur Sobiech 2 ve Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncularından Ervin Zukanovic 2, Enzo Roco da 1 kez fileleri havalandırdı.İlk 11'de Türk oyunculara yer yokFatih Karagümrük, 4. haftada oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasından itibaren ilk 11'de Türk futbolculara yer vermedi.İlk 3 haftadaki maçlarda kendilerine ilk 11'de yer bulan Türk oyuncular, Aykut Özer, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül ve Mevlüt Erdinç, son 4 haftada ise oyuna ya sonradan dahil oldu ya da yedek kulübesinde bekledi.Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti