SÜPER LİG

Geçen sezon TFF 1. Lig'deydi, şimdi EURO 2020 yolunda

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo, "Geçen sezon 1. Lig'de oynarken hedefim milli takımıma geri dönmekti. Şimdi geri döndüm, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Bu sezon Süper Lig'de 4 ez fileleri havalandıran Sabo, takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de 4 ez fileleri havalandıran Sabo, takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

Karagümrük forması giyen Erik Sabo, takımının Süper Lig'in geride kalan bölümünde sergilediği performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ligde 12 puanla 5. sırada olduklarını hatırlatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Özellikle dış saha maçlarında puan kaybımız oldu ama sezona iyi başladık. Önümüzdeki hafta iç saha maçımız var. Orada da galibiyet alarak yolumuza 3 puanla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Umarım bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.

Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 4 kez ağları sarsan Sabo, "Her zaman takımıma yardım etmek için oynuyorum. Buraya katkı vermek istiyorum. Benim için önemli olan takım olarak kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.

Erik Sabo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Erik Sabo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

"Orta sahada yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber oynuyorum"

Erik Sabo, Fatih Karagümrük orta sahasında Lucas Biglia ve Badou Ndiaye gibi yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber görev yaptığını dile getirdi.

Biglia ve Ndiaye'nin çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran Slovak futbolcu, şunları kaydetti:

  • "Orta sahada yüksek kalitede iki oyuncuyla beraber oynuyorum. Özellikle Biglia'nın Serie A tecrübesi var. Onlarla oynamanın bana çok yardımı oluyor. Onlarla kendimi geliştiriyorum. Savunma konusunda da çok iyiler. Bu yüzden benim ofansif tarafa yönelmeye daha fazla fırsatım oluyor. Zaten Biglia'nın savunma anlamındaki tecrübesi beni bu konuda rahatlatıyor. Bize çok yardımı dokunuyor."

Sabo, deplasmanda şu ana kadar maç kazanamamalarının belli bir sebebinin olmadığını ve bunu aşacaklarını ifade etti.

Karagümrük takımı
Karagümrük takımı

"EURO 2020'de yer almak istiyorum"

Geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Sabo, "Geçen sezon 1. Lig'de oynarken hedefim milli takımıma geri dönmekti. Şimdi geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerine katılmaya hak kazandığını hatırlatan deneyimli futbolcu, "Şampiyonada yer almak, birkaç maçta oynamak istiyorum" diye konuştu.

Sabo, şu ana kadar Slovakya Milli Takımı formasıyla 18 maça çıktı.
Sabo, şu ana kadar Slovakya Milli Takımı formasıyla 18 maça çıktı.

Süper Lig'in en dezavantajlı takımından dikkati çeken performans
Süper Lig'in en dezavantajlı takımından dikkati çeken performans

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yine aynı sebeple 7. hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.Fatih Karagümrük, kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig müsabakalarında kullanma imkanı bulamamasına karşın, iç saha avantajını farklı statlarda da olsa değerlendirmesini bildi.Deplasmanda yüzü gülmüyorİç saha maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.İstanbul ekibi, rakip sahalarda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 1 puan alabildi.Deplasman karşılaşmalarında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.Gol yükünü orta sahalar çektiSüper Lig'in 7. haftasının sonunda toplam 14 kez rakip ağları sarsan İstanbul ekibinde, bu gollerin 8'i orta saha oyuncularından geldi.Orta saha oyuncuları Erik Sabo 4, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.Forvette Artur Sobiech 2 ve Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncularından Ervin Zukanovic 2, Enzo Roco da 1 kez fileleri havalandırdı.İlk 11'de Türk oyunculara yer yokFatih Karagümrük, 4. haftada oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasından itibaren ilk 11'de Türk futbolculara yer vermedi.İlk 3 haftadaki maçlarda kendilerine ilk 11'de yer bulan Türk oyuncular, Aykut Özer, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül ve Mevlüt Erdinç, son 4 haftada ise oyuna ya sonradan dahil oldu ya da yedek kulübesinde bekledi.Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti

Karagümrük ezeli rakibinin stadında ev sahibi olacak
Karagümrük ezeli rakibinin stadında ev sahibi olacak

Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, dezavantajına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor. Standartlara uygun olmadığı için maçlarını Vefa Stadı'nda oynayamayan ve aynı zamanda Süper Lig’de tesisi olmayan tek takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres değişikliği yapacak. 10 resmi maç, 8 farklı statBugüne kadar çıktığı 8 lig maçında 2 kez Olimpiyat Stadı’nda boy gösteren Karagümrük, 1’i ev sahibi olmak üzere 2 maçı da Kadıköy’de oynadı. Kırmızı-siyahlılar kalan 4 maçta ise Gaziantep, Alanya, Ankara ve Esenyurt’ta sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Nevşehir Belediyespor mücadelesinde bu sezon ilk kez kendi sahası olan Vefa Stadı’nda boy gösteren Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor maçına Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda çıkacak ve 10 resmi maçta 8 farklı statta boy göstermiş olacak.

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