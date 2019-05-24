Gençler en önemli varlığımız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun akademik hayatı engellememesi gerektiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması programına katıldı.

İlk olarak üniversitenin spor merkezini gezen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin 20 milyon gençle Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olduğuna dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlik, bizde en önemli kavramlar ve kurumlar. Kıymetli bir hazine gençler. Bunun farkındayız. Bakanlığımız, sizlerin bakanlığı. Bunun için aranızdayım. Her açıdan her daim hepinizin hizmetinde. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Dünyanın da umudu. Yarınlara çok daha güçlü hazırlanmaları için kurumlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz” diye konuştu.

SPOR VE AKADEMİ UYUMU ÖNEMLİ

Sadece akademik alanda değil bilimde, sporda, sanatta ve kültürde de gelişim içinde olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Spor ve akademik hayat noktasında istenilen durum söz konusu değil. Bu uyumu gerçekleştirmek için daha çok çalışmamız lazım. Spor, akademik hayatı engellememeli. Sporu yaygınlaştırma ve tabana yayma en önemli konularımızdan biri. Son 17 yılda ciddi mesafeler kaydettik. Her yerde devasa tesisler var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz. Uluslararası anlamda başarılar getirecek” ifadelerini kullandı.