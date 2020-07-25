Beşiktaş Ankara'da farklı kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 52. dakikada penaltıdan Atiba, 78. dakikada Diaby ve 81. dakikada penaltıdan Elneny kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş ligi 3. sırada bitirdi.

Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ilk 11'inde takımdan ayrılan ve cezalı futbolcular nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı. Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten son maçta faydalanmadı.

Güven Yalçın ilk 11'de başladı

Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz'ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.

Ankara'ya 17 isimle geldi

Ankara'ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu. Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izledi.