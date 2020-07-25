SÜPER LİG

Gençlerbirliği Beşiktaş 0-3 özet izle

Beşiktaş Ankara'da farklı kazandı

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve ligi 3. sırada tamamladı.

Haber Merkezi AA
Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci.

Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 52. dakikada penaltıdan Atiba, 78. dakikada Diaby ve 81. dakikada penaltıdan Elneny kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş ligi 3. sırada bitirdi.

Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ilk 11'inde takımdan ayrılan ve cezalı futbolcular nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı. Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten son maçta faydalanmadı.

DHA

Güven Yalçın ilk 11'de başladı

Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz'ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.

Ankara'ya 17 isimle geldi

Ankara'ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu. Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izledi.

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

2019/2020 sezonu yarın oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı haricinde tamamlandı. Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'de hangi takımın küme düşeceği merak konusu olmuştu.2019/2020 sezonu Süper Lig'de küme düşen takımlarSon hafta karşılaşmalarıyla birlikte Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Malatyaspor küme düştü.Son hafta karşılaşmasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertlilerin 3-1 kazanmasına rağmen Malatyaspor ve Kayserispor oynadıkları karşılaşmalarda galip gelemediği için kümede kaldı.Sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor ve yine sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Malatyaspor küme düştü. Dramatik sonKayserispor, Trabzonspor'u yenmesi halinde Süper Lig'den Rizespor düşecekti. 90+5. dakikada Kayserispor net bir fırsattan yararlanamazken, 90+6. dakikada Sörloth attığı golle Kayserispor'un ümitlerini sona erdirdi.Şampiyon BaşakşehirTFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

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