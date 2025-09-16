Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gençlerbirliği Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

16:3716/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Gençlerbirliği Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor ile 20 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda maçta forma giyen futbolcular, fitness salonunda çalıştı.


Karşılaşmada kısa süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada çalıştı.


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, 5’e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

#gençlerbirliği
#eyüpspor
#trendyol süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT olmadan erken emeklilik torbada: 1999-2008 SGK girişi olanlar erken emekli edecek 7 formül sıralandı