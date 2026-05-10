Gençlerbirliği'nin yıldız isminden hocasına olay gönderme! Volkan Demirel'i paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasıda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş takımları Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Emmanuel Agbadou (arkada), Gençlerbirliği oyuncusu M'Baye Niang (önde) ile mücadele etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Ankara temsilcisinde maç kadrosuna alınmayan M'Baye Niang'dan olay bir paylaşım geldi.
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in kadroya almadığı M'Baye Niang, Kasımpaşa galibiyetinin ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Ankara temsilcisinin ligde kalma umudunu son maça taşıdığı galibiyetin ardından Senegalli futbolcu Niang, eski hocaları Volkan Demirel'i etiketleyerek "Bu zafer senin kardeşim." ifadelerini kullandı.
