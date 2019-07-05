SÜPER LİG

Genoa, Sinan Gümüş’ü transfer etti

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Sinan Gümüş’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Galatasaray ile geçen sezon 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ile geçen sezon 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.


Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Serie A ekiplerinden Genoa’ya transfer oldu.

İtalyan ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun kontratına ilişkin bilgi verilmezken, sözleşmenin ’uzun soluklu’ olduğuna vurgu yapıldı.

Gümüş, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

  • Genoa, daha önce de sarı-kırmızılılardan Koray Günter’i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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5 Seasons, 8 Trophies 🏆 #proud

Sinan Gümüş (@sinanguemues)'in paylaştığı bir gönderi ()

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