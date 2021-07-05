Ghezzal'ın transferini babası açıkladı

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Adana'da bir dükkana EYP'li saldırı

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya kişilerin, kapalı olan lostra dükkanının önüne atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile infilak etti. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinin camları ve kepengi zarar gördü.