Spor Ghezzalın transferini babası açıkladı
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Ghezzal'ın transferini babası açıkladı

Transferi merak konusu olan Rachid Ghezzal'la ilgili babası, Galatasaray'ın kendilerine teklif yaptığını ancak oğlunun yeniden Beşiktaş'ta forma giyeceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ghezzalın transferini babası açıkladı
Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 maçta 8 gol atarken 18 de asist kaydetti.

Bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal'ın babası Mohamed Ghezzal'dan transfer açıklaması geldi.

Baba Ghezzal, adı Galatasaray ile de anılan oğlunun yeniden Beşiktaş formasını giyeceğini duyurdu.

Fanatik'e konuşan Mohammed Ghezzal, şu ifadeleri kullandı;

"Kariyerine yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek"


  • "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecekler. Ghezzal kariyerine yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin bitmesini bekliyoruz."

"Galatasaray da teklif yaptı"

  • "Gösterdiği performansın ardından Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor. Rachid'in Beşiktaş'ta herkesle arası iyi ve İstanbul'da oynamak ona çok yaradı."

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