Juventus golcü hedefini belirledi

İtalya Serie A'da lider Milan’ın 10 puan gerisinde kalan Juventus’ta transfer harekatı başlıyor. Torino ekibi, kulübü Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Giroud’u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea’de istediği süreleri bulamayan, ligde sadece 9 maçta 364 dakika forma giyebilen Olivier Giroud’nun da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Pirlo'dan yeşil ışık

Juventus Teknik Direktörü Andre Pirlo da Fransız golcünün transferine yeşil ışık yakmış durumda. Pirlo yaptığı açıklamada, “Giroud mu? Ona ihtiyacımız olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Chelsea formasıyla bu sezon Premier Lig’de 9 maçta görev alan Giroud, 3 gol atma başarısı gösterdi. 34 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 145 dakika forma giyerken, 5 gol kaydetti.

Ronaldo'dan tarihi başarı: Pele'yi geçti, önünde sadece bir isim kaldı Ligin 15. haftasının kapanış mücadelesinde, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son 9 yılın şampiyonu Juventus, Allianz Stadı'nda Udinese'yi ağırladı.Karşılaşmaya iyi başlayan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.Ronaldo Pele'yi geride bıraktıUdinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi. Cominciamo il 2021 così.SIUUUU 🔥#JuveUdinese #ForzaJuve pic.twitter.com/6ce8lhzwq6— JuventusFC (@juventusfc) January 3, 2021 "Tarihin en skorer futbolcusu" unvanı, 805 golle Çekyalı Josef Bican'a ait. Merih ve Tolgay kulübede oturduJuventus'ta sakatlığını atlatan milli futbolcu Merih Demiral ile Udinese'de Tolgay Arslan, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Udinese ise 15 puanla 13. sırada kaldı.Messi'den Ronaldo itirafı: Ona hayranım



