Giuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyor

Suudi Arabistan'da yaşanan olan dünya futbolunda daha önce eşine pek de rastlanılmayan bir durum. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübünün bunu engellemeye çalışma yöntemi büyük bir krize neden oldu.

Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer olduktan sonra ilk senesinde şampiyonluk yaşayan ve mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu bu sezon ise takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'dan teklif alan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini FIFA'ya giderek feshetmeye çalıştığı ve ülkeden ayrılarak yeni takımına imza atmak istediği iddia edildi.

Al Nassr tüm bu gelişmeler nedeniyle oyuncunu Suudi Arabistan'dan ayrılışına vizesini iptal ederek engel oldu. Giuliano'nun anlaştığı kulübün emirleriyle hareket ettiğini öne süren Suudi Arabistan kulübünün bu tavrı tartışmalara neden oldu.