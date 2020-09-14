TRANSFER

Giuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyor

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan ve ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Giuliano, bu sezon ise kulübüyle sorunlar yaşıyor. Avrupa'dan teklif alan ve takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı futbolcunun gidişine izin verilmezken futbolcu cephesi ve kulüp yönetimi arasında büyük bir kriz yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giuliano Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşamış ve takımının kaptanlığını yapmıştı.

Giuliano Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşamış ve takımının kaptanlığını yapmıştı.

Suudi Arabistan'da yaşanan olan dünya futbolunda daha önce eşine pek de rastlanılmayan bir durum. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano'nun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübünün bunu engellemeye çalışma yöntemi büyük bir krize neden oldu.

Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer olduktan sonra ilk senesinde şampiyonluk yaşayan ve mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu bu sezon ise takımdan ayrılmak istiyor. Avrupa'dan teklif alan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini FIFA'ya giderek feshetmeye çalıştığı ve ülkeden ayrılarak yeni takımına imza atmak istediği iddia edildi.

Al Nassr tüm bu gelişmeler nedeniyle oyuncunu Suudi Arabistan'dan ayrılışına vizesini iptal ederek engel oldu. Giuliano'nun anlaştığı kulübün emirleriyle hareket ettiğini öne süren Suudi Arabistan kulübünün bu tavrı tartışmalara neden oldu.

  • Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Giuliano'nun transferindeki anlaşmazlığın yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Oyuncunun ülke dışına çıkamaması ve adeta ülkede rehin bir vaziyette tutulması sürecinin uzaması halinde Brezilya'nın ülkede bulunan büyük elçiliğinin devreye gireceği aktarıldı.
Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.