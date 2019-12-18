Gökhan Çıra'nın sözlerini yalanlayan görüntü

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda turladığı Tuzlaspor karşılaşmasının sonunda kavga çıkmıştı.

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, kendisine kafa atıldığını iddia ederken alnını göstermişti. Mücadele sonrasında sosyal medyada ortaya çıkan görüntüde ise Gökhan Çıra'nın alnındaki şişliğin yedek kulübesinde beklerken de çekildiği görüldü.

Karşılaşma sonunda Fatih Terim'i mafya, Muslera'yı da karaktersiz olmakla suçlayan Gökhan Çıra'nın bu görüntüleri Galatasaraylıların tepkisini çekti.

Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik sonrasında kafasına kafa atıldığını söyleyen Gökhan Çıra'nın maç anında çekilen görüntüsü! pic.twitter.com/RyGzF8KwI8