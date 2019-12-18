ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Gökhan Çıra'nın sözlerini yalanlayan görüntü

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçının ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Olayların merkezinde yer alan Gökhan Çıra maç sonunda kafasına kafa atıldığını söyleyip Fatih Terim ve Muslera hakkında suçlamalara imza atarken mücadele esnasında çekilen sürpriz bir fotoğraf ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik sonrasında kafasına kafa atıldığını söyleyen Gökhan Çıra'nın maç anında çekilen görüntüsü!

Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik sonrasında kafasına kafa atıldığını söyleyen Gökhan Çıra'nın maç anında çekilen görüntüsü!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda turladığı Tuzlaspor karşılaşmasının sonunda kavga çıkmıştı.

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, kendisine kafa atıldığını iddia ederken alnını göstermişti. Mücadele sonrasında sosyal medyada ortaya çıkan görüntüde ise Gökhan Çıra'nın alnındaki şişliğin yedek kulübesinde beklerken de çekildiği görüldü.

Karşılaşma sonunda Fatih Terim'i mafya, Muslera'yı da karaktersiz olmakla suçlayan Gökhan Çıra'nın bu görüntüleri Galatasaraylıların tepkisini çekti.

Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik sonrasında kafasına kafa atıldığını söyleyen Gökhan Çıra'nın maç anında çekilen görüntüsü! pic.twitter.com/RyGzF8KwI8

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz
Yeni Şafak

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray'a turu verdikleri maçtan sonra çılgına dönerek Fatih Terim ve Fernando Muslera hakkında olay sözler sarf etti.


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