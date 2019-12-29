Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarısındaki son maçta evinde ağırladığı Kayserispor’a gol oldu yağdı: 6-2. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Sturridge (2) Sörloth (2), Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak kaydederken, sarı-kırmızılıların sayıları Ömer Uzun ve Kravets’ten geldi. Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda topladığı 42 puanın ardından 9 yıl sonra ligin ilk yarısını en yüksek puanla kapattı. Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 7. dakikada golü buldu. Abdulkadir’in ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth’ün şutu ağlarla buluştu: 1-0. 31. dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası Sörloth’un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. 37’de Sosa’nın pasında ceza alanının içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme’nin şutu ağlarla buluştu: 2-0 43’te Hasan Acar’ın uzun pasına hareketlenen Ömer’in ceza sahası içinde bekletmeden yatarak çektiği şut ağlara gitti: 2-1.47’de Mikel’in uzun pasına hareketlenen Sörloth’un sağ kanattan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldıktan sonra ters köşeye doğru çıkardığı topla altı pasın içinde buluşan Sturridge, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 66’da kullanılan köşe vuruşu sonrasında Mert’in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Sturridge, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 4-1. 71’de ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme’nin vuruşunda kaleci İsmail’in çeldiği topu iyi takip eden Abdulkadir, yayın üzerinden düzgün bir vuruşla farkı açtı: 5-1. 82’de sol kanatta topla buluşan Ömer Uzun’un pasında topu alan Kravets’in ceza sahası içi sol çaprazda Campi’den sıyrılıp çektiği şut ağlara gitti: 5-2. 90+3’te Sosa’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, skoru belirledi: 6-2.

Ezmeye çalışanların boğazına takılırım



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından yaptığı açıklamada, “Devre bittiğinde 29. maçımızı oynadık. Kolay değil. Basit maçlarda kaybettiğimiz puanlar da dahil olmak üzere, oyuncularım tüm performansıyla gurur duyuyorum. İyi bir tatili hak ettiler” dedi. Geçtiğimiz dönem çok sıkıntılı bir ortamdan alınmış bir Trabzonspor’un olduğunu dile getiren Karaman, “Gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy’ dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadıkta bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım” dedi.

Nwakaeme’den rekor katkı

Kayserispor maçında 1 gol atarak takımının galibiyetinde rol oynayan Anthony Nwakaeme zirveye çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor forması giydiği son iki sezonda attığı 15 golün yanında yaptığı 14 asistle Süper Lig’de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu.

Sörloth zirvede

Bordo-mavililerin yıldız golcüsü Sörloth, Kayseri maçını da boş gezmedi. Trabzonspor’da ilk kez bir maçta 2 gol kaydeden ve 1 de asist yapan Norveçli futbolcu, toplamda attığı 12 golle ligdeki gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Sörloth’un toplamda 5 de asisti bulunuyor.

Hakemlerin hepsi kurulu bir tuzaktır

Trabzonspor eski Başkanı Nuri Albayrak, Kayserispor maçı öncesinde Haber61’e açıklamalarda bulundu. Video Yardımcı Hakem’e rağmen hakemlerin etkisini devam ettirdiğini belirten Albayrak, “Bütün maçlar zor. Geçen hafta Beşiktaş’a bir ufak yanlış yapıldı. bu hafta onun faturasını karşı takıma kestiler. Onun için VAR’a rağmen hakemlerin etkisi devam ediyor. Yüzde 99 bu hakemlerin hepsi kurulu bir tuzaktır. İstedikleri gibi istedikleri tarafı kazandırıyorlar. Bu işin içinde kumar ve büyük rantlar olduğu için insanları zapt etmek zor” ifadelerini kullandı.

Uğurcan sakatlandı

Karadeniz ekibinin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlık geçirdi. Hava topuna çıktıktan sonra yere düşerken bileği burkulan milli kaleci yerini Erce Kardeşler’e bıraktı. Ayak bilek bağlarında zorlama olduğu belirtilen 23 yaşındaki futbolcunun son durumu yarın çekilecek MR sonucunda belli olacak.

Ağaoğlu müze açtı

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi’nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.



Abdülkadir doğum gününde double yaptı

Trabzonspor’un alt yapı meyvelerinden olan 25 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Parmak, doğum gününde hem Daniel Sturridge’in attığı golde asisti yaptı, hem de takımının 4. golüne imza attı.