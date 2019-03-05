Golcüler yüz güldürmedi

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı santrforlar Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou, 1 aylık süreçteki performanslarıyla beklentilerin uzağında kaldı. Sezona santrfor bölgesinde Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ikilisiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde kapattı. Galatasaray, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi bir revizyona giden sarı-kırmızılılar, stoper ve santrfor bölgesini tamamen yeniledi. Christian Luyindama ve Marcos Teixeira (Marcao) ile savunma sıkıntılarını gideren Galatasaray, santrforda ise ara transferin son gününde kadroya dahil edilen Diagne ve Mitroglou’dan beklediğini bulamadı.

DİAGNE’DEN 5 MAÇTA 1 GOL

Süper Lig’in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gole imza atan Mbaye Diagne, Galatasaray’da 5 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, Galatasaray’da 3 lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig’de penaltıdan 1 gol kaydeden Diagne, UEFA Avrupa Ligi’nde ise topu ağlarla buluşturamadı. Mbaye Diagne, Süper Lig’de ilk yarıdaki performansının çok uzağında kaldı. Sezona Kasımpaşa’da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında 17 maçta toplam bin 529 dakika süre aldı. İlk yarıda 20 gol atan Diagne, ortalama 76 dakikada 1 gol kaydetti. Diagne, Galatasaray’da ise ligde süre aldığı 201 dakikada 1 gole imza attı.

MİTROGLOU DA SESSİZ

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Fransa’nın Marsilya takımından kiraladığı Mitroglou, Diagne gibi 5 resmi maçta 1 gol kaydetti. İsmi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Mitroglou, Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maça çıktı. Yunan santrfor, ligde 1-0 kazanılan Akhisarspor maçında fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi. Mitroglou, diğer 4 müsabakada sessiz kaldı. Galatasaray’da bu sezon santrfor bölgesinde forma giyen 4 futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis’in gerisinde kaldı. Eren Derdiyok 7, Sinan Gümüş 4, Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou birer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Sezon başında takımdan ayrılan Fransız golcü Gomis, geçen sezon ligde 24. hafta itibarıyla 24 gole ulaşmıştı.

Sahasında lider dışarıda dördüncü

Galatasaray, bu sezon dış sahada kan kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Süper Lig’de Erzurumspor deplasmanından beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar 2 puan kaybı daha yaşadı. Ligde bu sezon deplasmanda 12 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, hanesine sadece 18 puan yazdırabilirken 18 puan da kaybetti. Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, 12 maçta topladığı 28 puanla ligin bu alanda lideri konumunda yer alıyor. Aslan, dış saha performansı olarak ise Başakşehir, Beşiktaş ve Antalyaspor’un ardından dördüncü sırada oturuyor. G.Saray’ın dış saha performansı sadece ligde değil tüm alanlarda etkisini gösteriyor. Sarı-kırmızılı takım bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova deplasmanlarından da mağlubiyetle dönerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılılar Türkiye Kupası’nda oynadığı son maçta da Hatayspor’a deplasmanda 4-2 yenildi.

Younes Belhanda ikinci yarı açıldı

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, son dönemde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Ligin ilk yarısında çok eleştirilen, özellikle gol atamaması gündemde olan Belhanda, Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Son olarak Erzurum deplasmanında sahneye çıkan Faslı futbolcu, attığı golle takımının bir puanı kurtarmasına yardımcı oldu. Ligin ilk devresinde ise 10 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 asist katkısında bulunurken, gol atamadı. Devre arasında birçok takım Belhanda’ya talip olurken, teknik heyet ligin ikinci yarısında önemli bir koz olacağını düşünerek transfere izin vermemişti. Belhanda’da teknik heyetin kendisine olan güvenini boşa çıkarmazken oynadığı 6 maçın 4’ünde direkt katkı verdi.

Hedefi zora soktu

Erzurumspor deplasmanından mağlubiyetle dönen Galatasaray’ın Başakşehir ile arasında olan farkı 8’e çıktı. Sezona “Hedef 22” sloganıyla başlayan ve 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar şampiyonluk şansını zora soktu. Süper Lig’in bitimine 10 hafta kalırken sarı-kırmızılı takım, lider Başakşehir’in 8’den fazla puan kaybetmesini bekleyecek ve tüm maçlarını kazanmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım kalan 10 haftada ise birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Cimbom, kalan haftalarda Fenerbahçe deplasmanına konuk olurken, evinde Beşiktaş ve Başakşehir’i ağırlayacak.