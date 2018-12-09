Gomis'in gerçek bonservisi ortaya çıktı

Bafetimbi Gomis'in yokluğunu her geçen hafta daha fazla hisseden Galatasaray'da Fransız golcüyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp Gomis'i 6 milyon euroya Al-Hilal'e sattığını KAP'a bildirmişti. Ancak bu bedelin gerçekte 4,5 milyon Euro olduğu ve Gomis'in ödenmeyen 1,5 milyon euro alacağının bonservise eklendiği öğrenildi.
- Gomis geçen sezon 15 haftada tek başına 14 gole imzasını koyarken, takımda hücum hattını oluşturan oyuncuların toplamı (Eren, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Sinan Gümüş) Fransız yıldız kadar skora etki edemedi.
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