Gomis'in gerçek bonservisi ortaya çıktı

Bafetimbi Gomis'in yokluğunu her geçen hafta daha fazla hisseden Galatasaray'da Fransız golcüyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp Gomis'i 6 milyon euroya Al-Hilal'e sattığını KAP'a bildirmişti. Ancak bu bedelin gerçekte 4,5 milyon Euro olduğu ve Gomis'in ödenmeyen 1,5 milyon euro alacağının bonservise eklendiği öğrenildi.