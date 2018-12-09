SÜPER LİG

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in gerçek bonservis bedeli ortaya çıktı

Gomis'in gerçek bonservisi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Al-Hilal'e 6 milyon euroya sattığını açıkladığı Bafetimbi Gomis'in gerçek bedelinin 4,5 milyon euro olduğu, aradaki farkın ise alacakları için düşüldüğü ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Gomis, 29 golle Galatasaray'la geçen sezon ligde gol kralı olmuştu.

Gomis, 29 golle Galatasaray'la geçen sezon ligde gol kralı olmuştu.

Bafetimbi Gomis'in yokluğunu her geçen hafta daha fazla hisseden Galatasaray'da Fransız golcüyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp Gomis'i 6 milyon euroya Al-Hilal'e sattığını KAP'a bildirmişti. Ancak bu bedelin gerçekte 4,5 milyon Euro olduğu ve Gomis'in ödenmeyen 1,5 milyon euro alacağının bonservise eklendiği öğrenildi.

  • Gomis geçen sezon 15 haftada tek başına 14 gole imzasını koyarken, takımda hücum hattını oluşturan oyuncuların toplamı (Eren, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Sinan Gümüş) Fransız yıldız kadar skora etki edemedi.


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