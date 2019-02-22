SÜPER LİG

Gomis'in gol sevinci korkuttu

Al Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis'in Al Ittihad ağlarına attığı gol sonrası yaşadığı sevinç, top toplayıcı çocuğu korkuttu. Fransız futbolcu, hareketlerinden korkup kaçan çocuğun gönlünü maç sonunda aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomis’in sevinci top toplayıcı çocuğu kaçırttı.

Gomis’in sevinci top toplayıcı çocuğu kaçırttı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maça, Bafetimbi Gomis'in gol sevinci damga vurdu.

Takımının ilk golünü atan Gomis, kendisiyle özdeşleşmiş 'panter' sevincini yaptı. Bu sırada kenarda bulunan top toplayıcı çocuk, üzerine doğru gelen Fransız futbolcunun hareketlerinden korktu ve oturduğu yerden kalkarak kaçtı.

Gomis, kendisinden korkup kaçan çocuğun gönlünü forma ile aldı.

  • Bafetimbi Gomis, bu sezon Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 21 maçta 17 gole ulaştı. 33 yaşındaki futbolcunun 6 da asisti bulunuyor.

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