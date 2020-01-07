Göztepe'de Quaresma sesleri

Süper Lig'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe'nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen 36 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenilirken, Quaresma'nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi.

Quaresma'nın Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı bildirildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göz-Göz'de yönetimin Quaresma'nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı belirtildi.



