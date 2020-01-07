SÜPER LİG

Göztepe'de Quaresma sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Kasımpaşa forması giyen Quaresma'yı gündemine aldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Quaresma, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 lig maçında 3 gol kaydetti.

Quaresma, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 lig maçında 3 gol kaydetti.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Süper Lig'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe'nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen 36 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenilirken, Quaresma'nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi.

Quaresma'nın Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı bildirildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göz-Göz'de yönetimin Quaresma'nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı belirtildi.

Quaresma, Ronaldo ve Beto
Quaresma, Ronaldo ve Beto


  • Sporting Lizbon'da kariyerine başlayıp Porto, Inter, Chelsea ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan Portekizli, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlılarda 3 sezon oynadıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz'e giden deneyimli futbolcu, 2015-2016'da tekrar Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, bu sezon başında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da 13 maça çıkan oyuncu 3 golle oynadı.

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