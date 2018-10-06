SÜPER LİG

Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak

Göztepe'de sakatlık şoku: 6 ay yok

Süper Lig'de Göztepe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Adama Traore'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Traore bu sezon 8 lig maçında forma giydi.

Traore bu sezon 8 lig maçında forma giydi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

  • Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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