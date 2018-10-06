Göztepe'de sakatlık şoku: 6 ay yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.
- Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Sağlık Raporu: Adama Traore - Lamine Gassamahttps://t.co/A6zhwcXxBQ#Göztepe pic.twitter.com/ABh8JNJE1o
Sağlık Raporu: Adama Traore - Lamine Gassamahttps://t.co/A6zhwcXxBQ#Göztepe pic.twitter.com/ABh8JNJE1o— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 6 Ekim 2018
Yorum