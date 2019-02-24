Göztepe'de Tudor sesleri

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörlük için Tudor'u düşündüğü öğrenildi. TRT Spor muhabiri Veli Yiğit, sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat çalıştırıcıyla anlaşmak üzere olduğunu bildirdi. Yiğit, Tudor'un alternatifinin de Rıza Çalımbay olduğunu ifade etti.
- Igor Tudor Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Galatasaray'da görevine son verilen 40 yaşındaki teknik adam daha sonra İtalyan ekibi Udinese'de görev almıştı.
Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe teknik direktörlük görevi için Igor Tudor ile görüşüyor.
Hırvat Hoca ile anlaşma çok yakın. Olası aksi bir durumda diğer güçlü adaysa Rıza Çalımbay.
Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe teknik direktörlük görevi için Igor Tudor ile görüşüyor.
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