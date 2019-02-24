Göztepe'de Tudor sesleri

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörlük için Tudor'u düşündüğü öğrenildi. TRT Spor muhabiri Veli Yiğit, sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat çalıştırıcıyla anlaşmak üzere olduğunu bildirdi. Yiğit, Tudor'un alternatifinin de Rıza Çalımbay olduğunu ifade etti.

Igor Tudor Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Galatasaray'da görevine son verilen 40 yaşındaki teknik adam daha sonra İtalyan ekibi Udinese'de görev almıştı.