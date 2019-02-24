SÜPER LİG

Göztepe'de Tudor sesleri

Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Göztepe'nin Hırvat teknik adam Igor Tudor'la anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Igor Tudor'un Galatasaray'da yardımcılığını Ayhan Akman yapmıştı.

Igor Tudor'un Galatasaray'da yardımcılığını Ayhan Akman yapmıştı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörlük için Tudor'u düşündüğü öğrenildi. TRT Spor muhabiri Veli Yiğit, sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat çalıştırıcıyla anlaşmak üzere olduğunu bildirdi. Yiğit, Tudor'un alternatifinin de Rıza Çalımbay olduğunu ifade etti.

  • Igor Tudor Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Galatasaray'da görevine son verilen 40 yaşındaki teknik adam daha sonra İtalyan ekibi Udinese'de görev almıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.