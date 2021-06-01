Göztepe'den Oussama Assaidi'ye teklif

Yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan Hasan Hüseyin, Erzurumspor'dan Emrah, Trabzonspor'dan Housseini, Fenerbahçe'den Zanka ve Panathinaikos'tan Kampetsis gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, kanat oyuncusu Oussama Assaidi'yi de listesine ekledi.

Geçen seneyi Twente'de geçiren ve sezon sonunda Hollanda ekibinden ayrılan Faslı oyuncuyla görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Transferde tam yetkiyi alan sportif direktör Erk Toros'un bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcuya teklifini ilettiği ve transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.

Assaidi, Fas Milli Takımı formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol attı.

Oussama Assaidi'nin kariyeri





Kariyerine Hollanda'da FC Omniworld takımında başlayan Assaidi, aynı ülkede De Graafschap ve Heerenveen formalarını giydi.

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İngiltere'nin yolunu da tutan deneyimli futbolcu 2012-2013 sezonun ilk yarısına kadar Liverpool'da görev alıp 2013-2015 yılları arasında Stoke City'de de top koşturdu.

Bir dönem Al Ahli FC Dubai takımında oynayan oyuncu son 4 sezonu ise Twente'de geçirdi.

Assiadi geçen sezon Twente'de 11 lig maçına çıkıp 360 dakika sahada kaldı. Oyuncu Fas Milli Takımı'nın da formasını terletti.

Liverpool'da 12 maçta forma giymişti.