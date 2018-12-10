G.Saray ikinci yarılarda kayıp

Süper Lig’de sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, bu sezon maçlarının ikinci yarılarında kalesini gole kapatamıyor. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 4’er beraberlik ve mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, özellikle karşılaşmalarının ikinci devrelerinde yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

Galatasaray, ligde yediği 18 golün 12’sini maçlarının ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü. Sarı-kırmızılı takım, Akhisar maçının ikinci yarısında 3, Fenerbahçe ve Rizespor karşılaşmalarının ikinci bölümünde ikişer, Trabzon, Kasımpaşa, Bursaspor, Yeni Malatya ve Konya maçlarının ikinci 45 dakikalarında ise rakiplerinin birer golüne engel olamadı. G.Saray, ikinci yarılarda gol yediği bu maçlardan sadece birini kazanırken, dördünde berabere kaldı, üçünü kaybetti.

GOL YEDİĞİ SON 7 MAÇI KAZANAMADI

G.Saray, Süper Lig’de kalesini gole kapatamadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 5. haftasında Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği maçtan sonra kalesinde gol gördüğü 7 karşılaşmada 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Cimbom, rakiplerinin gol bulmasını engelleyemediği son 7 lig maçında Bursaspor, Fenerbahçe, Konya ve Rize ile berabere kalırken, Akhisarspor, Yeni Malatya ve Beşiktaş’a yenildi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte gol yemediği Erzurum, Antalya ve Kayseri maçlarını ise kazandı. Genel toplama bakıldığında ise sarı-kırmızılı takım ligde oynadığı 15 maçta 8 kez puan kaybı yaşadı. 15 karşılaşmada sadece 7 galibiyet alabilen Galatasaray, 4 kez yenildi ve 4 kez de berabere kaldı.

ÖNE GEÇSE DE KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı takım, ligde bu sezon öne geçtiği 3 maçta skoru korumayı başaramadı. G.Saray, ligin 11. haftasında 2-0 öne geçtiği derbide taraftarı önünde F.Bahçe ile 2-2, 13. haftada yine sahasında Konya ile oynadığı maçta son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen 90. dakikada penaltıdan yediği golle beraberlikle yetindi. Sarı-kırmızılılar, 15. haftada Çaykur Rize’yi konuk ettiği maçta ise yine 2-0’lık skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu arada Süper Lig’de üst üste puan kayıpları yaşayan G.Saray, yarın Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.