G.Saray’da rota Manuel Fernandes

Galatasaray’da transfer harekatı devam ediyor. Geçen sezon kiralık olarak takıma dahil olan Badou N’Diaye’yi yeni sezonda düşünmeyen, Fernando’yu da Sevilla’ya gönderen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi için girişimler sürüyor.

Galatasaray’da gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes oldu. Transfer döneminde şu ana kadar ağırlığı bonservisi olmayan oyunculara veren sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha oyuncusuyla görüşmelere devam ediyor. İki tarafın sözleşme şartlarında belli bir mesafe katettiği öğrenildi.

Kalan detaylarda da anlaşılması halinde ilerleyen günlerde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 2010-14 yılları arasında 3.5 sezon Beşiktaş forması giyen Fernandes, gösterdiği performansla beğeni toplasa da özel hayatıyla eleştirilere maruz kalmıştı. 33 yaşındaki Portekizli oyuncu daha sonra 5 sezon taşıdığı Lokomotiv Moskova formasıyla 2 Rusya Kupası, 1 de lig şampiyonluğu kazanma başarısı göstermişti.

ALTERNATİF MEHMET TOPAL

Galatasaray’da orta saha için öne çıkan diğer bir isim de Mehmet Topal. Tecrübeli orta saha oyuncusu her ne kadar futbol hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de eski takımı da kadrosunda görmek istiyor.

33 yaşındaki futbolcu, daha önce 4 sezon terlettiği sarı-kırmızılı forma altında 124 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu Galatasaray’da gösterdiği performansla daha sonra La Liga ekiplerinden Valencia’ya transfer olmuştu.