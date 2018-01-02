G.Saray’da transfer zirvesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın başkan Dursun Özbek'in de katılması beklenilen toplantıda scout ekibi ve yöneticilerle bir araya gelip transfer çalışmalarını hızlandıracak. İgor Tudor’un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Fatih Terim, sol bek olmamasından ve takımda sol ayaklı futbolcu azlığından şikayetçi olarak bu eksiklerin giderilmesini istiyor. Tecrübeli teknik adamın, sol bek takviyesinin ardından transfer dönemindeki 2. hedefini de belirledi. Sol bek transferinin ardından, Terim'in takviye istediği ikinci mevkii ise kanat-forvet oldu. Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden hem kanatlarda hem de forvette oynayabilecek bir futbolcu transferi talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar sol bek transferi sonrasında Terim'in istediği özelliklerde bir ofansif oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

HERKES DEVRE ARASI KAMPINA ALINACAK

Terim, ara transfer döneminde gönderilecek futbolcular da dahil olmak üzere, bütün oyuncuları Antalya'ya götüreceğini takıma iletti. Ayrılması beklenen yedek kaleci Carrasso ile Emrah Başsan da, kampa kadar transferleri gerçekleşmezse Antalya'ya götürülecekler. Deneyimli çalıştırıcı, hem kampta tüm oyuncularına bir şans daha vermek istiyor hem de hiç kimseye sırtını çevirmek istemiyor. Terim, futbolcuların hırsını arttırmak için Galatasaray kadrosunda bulunan herkese formayı giyebileceğine yönelik umut verme amacında. Bu doğrultuda hiç kimse Florya'da bırakılmayacak.

Kwadwo Asamoah gelmeye hazır

Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği ve o dönem kulübü Juventus'un ayak diretmesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı bu kez bitirmekte kararlı. Sezon başında, sarı-kırmızılı takıma söz veren oyuncunun da, Galatasaraylı yönetcilere, "Ben sözümün arkasında dururum. Siz, kulübümü ikna ederseniz seve seve gelirim" dediği öğrenildi.

Taffarel'de pürüz gideriliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Levent Şahin'in ardından ikinci yardımcısı da belli oluyor. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi ve uzun dönem de kaleci antrenörlüğü yapan Clauido Taffarel ile görüşmeler olumlu geçti. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan Taffarel, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan gerekli onayın alınması halinde, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'daki kampına katılacak. Taffarel, 3. Terim döneminde de kaleci antrenörlüğüne başlamış, 2011-2016 yılları arasında Galatasaray'da görev yapmıştı. Brezilyalı antrenör Terim ayrıldıktan sonra da sırasıyla Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink ile birlikte çalışmıştı.