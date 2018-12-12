Güneş bizim için baba gibi

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş için övgü dolu sözler sarf etti. BJK TV’ye konuşan Atiba, “Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım ve bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’a transfer olduğu süreci anlatan Kanadalı oyuncu, “Çok heyecanlıydım. Türkiye’ye gelmeyi, böylesine büyük bir kulüpte oynamayı çok istiyordum. İstanbul’a gelme şansını kaçırmak istemiyordum. Gerçekten sabırsızlıkla beklemiştim transferin bitmesini. Kariyerimde ve hayatımda yeni bir sayfaydı. İstanbul’a gelmek gerçekten heyecan vericiydi” diye konuştu.

AHTAPOT LAKABI HOŞUMA GİTTİ

Siyah-beyazlı ekibin üst üste yaşadığı şampiyonluklar sonrası İstanbul Boğazı’nda yapılan kutlamaları unutamadığını anlatan Atiba, “Güzel bir kutlama yapmıştık taraftarlarımızla birlikte. Uzun sayılabilecek bir süreden sonra şampiyon olmuştuk. Çok önemli ve farklı bir sezondu. Kutlamaları da çok güzel oldu. Boğazdan geçtik, stadyuma gittik. Stadyum tıklım tıklımdı. Gerçekten ömrüm boyunca hatırlayacağım bir geceydi” değerlendirmesinde bulundu. Taraftarların kendisine yaptığı “ahtapot” benzetmesiyle ilgili 35 yaşındaki futbolcu, “Ahtapot benzetmesini taraftarlarımız çıkardı. Çok da güzel oldu, hoşuma gitti. Oyuncu olarak beni çok iyi tarif ediyor. Çalışkanlığım, ayaklarımla her yana uzanabilmem, top çalmam, alanı kapatmam... Benzetme tam yerine oturdu, çok da güzel oldu” şeklinde görüş belirtti.

HER ŞEY O PASLA BAŞLADI

Geçen sezon Bayern Münih ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında yaptığı hatayı unutamadığını söyleyen tecrübeli oyuncu şunları kaydetti: “Bayern Münih maçına iyi başlamıştık. İlk 20 dakika kontrollü gidiyorduk. Benim pasımdı o yüzden çok iyi hatırlıyorum. Vida çok zor bir durumda kalmıştı. Kırmızı kart gördü. Hepimiz 11’e 11 devam etsek gerçekten bir şeyler yapabileceğimize inanıyorduk. O yüzden herkesin aklında şu soru kaldı: 11’e 11 olsaydık neler yapardık, nasıl gelişirdi durum? 10 kişi kalınca o seviyedeki bir takıma karşı direnmek çok zor bir hale geldi ve hayal kırıklığı oldu. Her şey o pasla başladı. O olmasa belki başka türlü bir şey olacaktı, bambaşka bir yere gidecekti. Deyim yerindeyse kar topu etkisi oluşturdu. O yüzden bir türlü aklımdan çıkmadı.” Maçların sonlarında taraftarlara üçlü çektirmenin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Atiba, “Taraftarla etkileşime geçmek için üçlü çekmek çok önemli, çok değerli” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta hedef 3’te 3

Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir yara aldı. Ligin ilk yarısında kaybettiği puanları telafi etmek isteyen siyah-beyazlılarda bir başka hedef ise UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmak. Grubun son maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö’yü konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmayı kayıpsız geçip, Avrupa Ligi’de yoluna devam etmek istiyor. Ligin 16. haftasında ise evinde Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, son haftaların çıkışta olan takımını mağlup etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı 3 puan hedefliyor. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Mustafa Denizli önderliğinde ziveye oynayan lacivert-beyazlılara konuk olacak siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan da 3 puan çıkartarak devreye moralli ve iddialı girmek istiyor.

Malmö hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında yarın sahasında İsveç’in Malmö takımı ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ikinci başkan Serdal Adalı da antrenmanı yerinde izledi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda kontrol ve pas çalışması yaptı. Taktik programın uygulandığı bölümün ardından idman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Prim 60 bin TL’ye çıkıyor

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan önce takıma prim vaadinde bulunan yönetim, paraları hesaba yatırmak için Malmö maçını bekliyor. Derbiye 30 bin TL, Malmö maçına da 30 bin TL olmak üzere, adam başı toplam 60 bin TL prim vereceğini açıklayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa zaferinin ardından ödemeleri yapacak. Takım kaptanları bu konuda yönetim ile görüşmüş ve, “Para şuanda ikinci planda. Önemli olan maçı kazanmamız” demişlerdi. Ezeli rakibini derbide eli boş gönderen Beşiktaşlı oyuncular, şimdi de Malmö maçını kazanırsa 60 bin TL primin sahibi olacaklar.