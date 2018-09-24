Güneş’in golcü tercihi Babel

Beşiktaş’ın bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde tek hedefi galibiyet. Ezeli rakiplerinin lig ve Avrupa’da hem oyun, hem de puan olarak kötü bir dönemden geçtiğini ve bunun bir fırsat olduğunu düşünen siyah-beyazlılar, Kadıköy’den galibiyetle dönmekten başka ikinci bir seçenek düşünmüyor.

Bu sebeple tüm oyun planını galibiyet üzerine kuran teknik direktör Şenol Güneş, sahaya hücum ağırlıklı bir kadro ile çıkmanın hesapları içinde. Hafta içinde oynanan Sarpsborg maçında bir çok as oyuncusunu dinlendiren tecrübeli teknik adamın bu oyuncuların hepsini Kadıköy’de oynatması bekleniyor. Ancak akıllarda yine ‘santraforda kim oynayacak’ sorusu var ve bu soru Beşiktaş’ın derbiye ait tartışmalarının merkezini oluşturuyor.

ÖNCE LARİN SONRA BABEL

Sarbsborg maçında Cyle Larin’in rakip forvetler arasında kaybolması ve bir çok pozisyonda geç kalması, Fenerbahçe maçına başka bir santraforla çıkılacağı düşüncesinin ağır basmasına ve Love ile Ryan Babel’in isimlerinin öne çıkmasına neden olmuş durumda. Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın ise diğer iki alternatif. Ancak Güneş’in Fenerbahçe karşılaşmasına Babel’i santrafora çekmesi veya Vagner Love ile devam etmesi yüksek olasılık.

Babel’in ise oyun tarzı olarak sol kanattan içe kat ederek gol atması ve hücum organizasyonlarında ikinci santrafor gibi ceza sahasına girmesi bugünkü maçta da sol kanatta oynaması ihtimalini kuvvetlendirse de, Güneş’in o bölgede Lens’i kullanıp, Babel’e ileri uçta görev vermesi bekleniyor.