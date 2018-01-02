Güneş'in yıldızları parlıyor

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan ve Beşiktaş'la son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluk mücadelesi vermesinin yanı sıra ortaya çıkardığı isimlerle de dikkat çekti. Gittiği her takıma yenilik ve güç katan deneyimli teknik adam, bugüne kadar 5 ismi gol kralı olarak futbol kamuoyuna sunarken, gittiği her takımda etkili golcüler ortaya çıkardı. Güneş’in son eseri ise Cenk Tosun oldu. Siyah-beyazlılarda, Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir görüntü sergileyen ve özellikle bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncu, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Şenol Güneş'in, siyah-beyazlı takımdaki Cenk Tosun'dan önce parlatarak adeta yeniden futbola kazandırdığı isim Mario Gomez oldu. İtalya’nın Fiorentina ekibinde sakatlıklarla boğuşarak geçirdiği formsuz sezonun ardından fizik, kondisyon ve moral olarak çöküntüde olan Mario Gomez, Güneş’in elinde eski günlerine dönerek attığı gollerle dikkat çekmeye başladı. Siyah-beyazlı takımdaki bu performansı yıldız oyuncuya yeniden Alman Milli Takımı’nın kapılarını açtı. Attığı 26 golle gol kralı olan oyuncu, ertesi sezon Almanya dönerek Wolfsburg takımına transfer oldu.

İLK KRALI ŞOTA'YDI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ilk gol kralı Şota Arveladze olmuştu. Trabzonspor’da yolları kesişen ikili, 1995-96 sezonunda önemli bir ivme yakalayan bordo-mavili takım da şampiyonluğu kaçırırken, Gürcü oyuncu ise 25 gol ile gol kralı oldu. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor’da önemli bir performans sergileyerek Avrupa takımlarının kıskacında olan Şota ertesi sezon 1996-97’de Holllanda’nın köklü kulüplerinden Ajax'a transfer oldu. Güneş, efsane olduğu Trabzonspor’da ikinci gol kralı olarak ise Fatih Tekke’yi çıkardı. Yetenekleriyle bilinen ancak kendini göstermekte sıkıntı yaşayan Tekke, Güneş’in elinde adete yeniden doğdu ve 2004-05 sezonunda 31 golle krallık ipini göğüsledi. Tekke, 2006-07 sezonunda ise Rusya’nın Zenit Petersburg takıma transfer oldu. Fatih, Rus kulübünde lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası şampiyonluğunu elde etti.

BURAK YILMAZ DA KENDİNİ BULDU

Şenol Güneş’in Türk futboluna sunduğu isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Türk futbolunun yeni yıldız adayı olarak görüldüğü senelerde Beşiktaş’ta sol açık, Manisaspor’daki umut vaat eden performansından sonra Fenerbahçe’de sağ açık mevkilerinde yetenekleriyle birlikte kaybolan Burak Yılmaz’ın Eskişehirspor macerasından sonra geldiği Trabzonspor’da Şenol Güneş’in elinde adeta yeniden doğdu. 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olan oyuncu, 2012-2013 sezonu başında ise yolu Galatasaray ile kesişti. 2014-15 sezonunda Bursaspor’u çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, yeşil-beyazlı takımda ilk senesinde 10 gol atan oyuncu, Fernandao'yu yıldızlaştırdı. Güneş’in Bursaspor’u çalıştırdığı sezonda 22 gol atarak gol krallığı yarışını ilk sırada bitiren Brezilyalı futbolcu, bu başarısının ödülünü ertesi sezon Fenerbahçe’ye transfer olarak aldı.

Cenk'in yerine Slimani

Cenk Tosun için Evertonla büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Demba Ba, Moussa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac’ı listesine alan siyah-beyazlı yönetim, son adayını İngiltere’de buldu. Futbol Komitesi, Leicester City’den Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City’e ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro’yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

PORTEKİZ'DE PARLADI

2013 yılında Cezayir’in Belouizdad takımından Sporting Lizbon’a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki başarılı performansı sonrası İngilitere’nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Leicester City’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Para her şey değildir

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, hayatını anlatan bir kitap yazıyor. Kariyeri boyunca yaşadıklarını hatırlatan Quaresma'nın kitabından Portekiz basınına yansıyan bölümlerde dikkat çekici cümleler yer alıyor. Para kazanmanın her şey olmadığını dile getiren Quaresma, “Paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız çok daha önemli. Para kazanmak için Çin'e gidenleri anlayabiliyorum. Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ama ben para için bunu yapmam. Taraftar için oynamak başka bir duygu. Bu yüzden zaten Beşiktaş'tayım” dedi. Kitabında Şenol Güneş'e övgüler dizen deneyimli futbolcu, “Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de teknik direktörüm Şenol Güneş katlanıyor. Hata yaptığımda bazı çalıştığım teknik direktörler gibi beni eleştirip, küçük düşürmeye, hatalarımı yüzüme vurup, acımasızca eleştirmeye kesinlikle çalışmıyor. Benimle kavga etmiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi, yeni forvet transferi için kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda bu sezon forma şansı bulamayan Aras Özbiliz ve Denys Boyko ile birlikte 14 yabancı futbolcu yer alıyor. Domagoj Vida’nın takıma katılması ile sayı 15’e yükselecek. Beşiktaş, Ocak ayında yabancı forvet transferi yapması halinde, Vida ve yeni oyuncusuna lisans çıkartamayacak. Bu nedenle transfer öncesi yabancı oyuncu kontejanını düşürmeye çalışan siyah-beyazlılar, Boyko ve Aras ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Başarımı savunmaya borçluyum

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, bu sezon yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi konumunda bulunan 30 yaşındaki eldiven, bütün lig maçlarında forma giydi. Geride kalan 17 maçta 16 gol yiyen Fabri, bu başarısında savunma hattının önemli rol oynadığını söyledi. Pepe ve Tosic'in çok iyi stoperler olduğunu belirten deneyimli kaleci, "Az gol yememizde önümde oynayan arkadaşlarım çok etkili oluyor. Pepe, Tosic, Adriano ve Gökhan gibi başarılı savunmacılarla oynayınca, bu sonuç kaçınılmaz oluyor" dedi.