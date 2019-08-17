Hakan Balta'nın oğlu dünya devine transfer oldu
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Hakan Balta'nın oğlu dünya devine transfer oldu

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın 11 yaşındaki oğlu Çağrı, Bayern Münih altyapısına transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağrı, Galatasaray altyapısından ayrıldı.

Çağrı, Galatasaray altyapısından ayrıldı.

Çağrı Balta, Galatasaray altyapısından Bayern Münih altyapısına geçti.

Çağrı'nın transferi sonrası Hakan Balta, oğlu için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Balta'nın oğlu için yaptığı paylaşım şu şekilde;

  • Canım oğlum... Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm; 'Allah utandırmasın oğlum'


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