Hakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray sorusuna cevap verdi.

"Zaman ne gösterir bilmiyorum"





Türk Telekom Stadyumu'nda maça çıkmanın ve gol atmanın heyecan verici olduğunu aktaran Çalhanoğlu, sar-kırmızılı takıma olası transferi için, "İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Galatasaray şampiyon olur"





26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki şampiyonluk favorisiyle ilgili soruya ise, "Galatasaray'a, Fatih hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi.

Pandemi sonrasında Milan'ın çehresini değiştiren adamlar Zlatan #Ibrahimovic [🇸🇪] ve Hakan #Çalhanoğlu [🇹🇷] pic.twitter.com/Kfk1jksV0A — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 17, 2020