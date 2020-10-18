SÜPER LİG

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için ne dedi?

Hakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdi

Milan'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a olası transferine açık kapı bıraktı.

Haber Merkezi Diğer
Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla toplamda çıktığı 136 maçta 27 gol atarken, 39 da asist kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla toplamda çıktığı 136 maçta 27 gol atarken, 39 da asist kaydetti.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray sorusuna cevap verdi.

"Zaman ne gösterir bilmiyorum"


Türk Telekom Stadyumu'nda maça çıkmanın ve gol atmanın heyecan verici olduğunu aktaran Çalhanoğlu, sar-kırmızılı takıma olası transferi için, "İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Galatasaray şampiyon olur"


26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki şampiyonluk favorisiyle ilgili soruya ise, "Galatasaray'a, Fatih hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi.

Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)
Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan derbi mücadelesine, konuk Milan hızlı başlayan taraf oldu. Milan, 11. dakikada penaltı kazandı. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Zlatan İbrahimovic'in şutunda Interli kaleci Handanovic topu çelerken, İsveçli golcü, dönen topu ağlarla buluşturarak, Milan'ı öne geçirdi: 0-1.Zlatan farkı 2'ye çıkardı16. dakikada ani gelişen Milan atağında Rafael Leao topu soldan ceza sahasına ortalarken, ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.Lukaku farkı 1'e indirdi29. dakikada Inter atağında, Perisic soldan ceza sahası içine ortalarken, Milan defansı topa müdahale edemeyince altıpas üzerindeki Belçikalı golcü Romelu Lukaku, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-2.İkinci yarıda ev sahibi Inter, beraberlik golü için baskısını arttırırken, Milan’da savunmasını sertleştirdi. Mavi-siyahlılar, maçın son anlarında Lukaku ile gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremeyince Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Milan 4'te 4 yaptıBu sonuçla, Milan ligde 4. haftada 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.Şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Inter ise bu sezonki ilk yenilgisini rakibinden alırken, 7 puanla 6. sırada kaldı. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.Inter-Milan maç özeti izleInter, Milan maç özetini izlemek için tıklayınız.Dev derbi Rangers'ın

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