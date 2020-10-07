Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi: Yeni sözleşme yolda

Milan'ın oynadığı son 12 resmi maça 17 golle direkt katkı yapan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli yıldız için birçok kulüp, tekliflerini hazırlamış durumda. Fakat Milan, 26 yaşındaki yıldızı bırakmak istemiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. İtalyanlar sadece Hakan'a değil aynı zaman da kaleci Gianluigi Donnarumma ile de 3 yıllık anlaşma yapacak. Haberin detayın Milan'ın, milli aranın ardından her iki oyuncuyla da masaya oturacağı ve sözleşmelerini uzatacağı kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın oynadığı son 12 resmi maçta, 8 gol ve 9 asistle takımına olağanüstü bir katkı verdi.

Yok böyle maç: 25 penaltı atıldı, Milan turladı İtalya temsilcisi Milan, önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Portekiz ekibi Rio Ave karşısında normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonunda 9-8 kazanarak tur atladı.Hakan ÇAlhanoğlu takımını ipten aldıMilan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımı 2-1 gerideyken uzatmaların 120+2. dakikasında attığı penaltı golüyle skoru eşitleyerek takımının turu geçmesinde başrolü oynadı.We’re through 💪🏻But how's your heart rate? ❤️🖤#RioAveMilan #SempreMilan #UEL pic.twitter.com/0HhUp07CdJ— AC Milan (@acmilan) October 1, 2020 İşte toplam 25 penaltı atılan Rio Ave-Milan maçının büyük heyecana sahne olan o anları;Galatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda ettiSivasspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor

🌟Fransa’da siftah yapan #BurakYılmaz, Milan’ı sırtında taşımaya devem eden #HakanÇalhanoğlu, Almanya’da rakibine tükürmekle suçlanan #OzanKabak ve dahası...



🧐 Bu hafta #BizimÇocuklar’ın [🇹🇷] gündemine gelin birlikte bakalım.



📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/mOqeZyeoI6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2020



