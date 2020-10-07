SERİE A

Hakan Çalhanoğlu Milan'da kalacak mı? Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi

Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi: Yeni sözleşme yolda

İtalya'da gösterdiği başarılı performansla hem göğsümüzü kabartan hem de manşetlerden inmeyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu. Milan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla nikah tazeleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da Temmuz ayının oyuncusu seçilmişti.

Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da Temmuz ayının oyuncusu seçilmişti.

Milan'ın oynadığı son 12 resmi maça 17 golle direkt katkı yapan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli yıldız için birçok kulüp, tekliflerini hazırlamış durumda. Fakat Milan, 26 yaşındaki yıldızı bırakmak istemiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. İtalyanlar sadece Hakan'a değil aynı zaman da kaleci Gianluigi Donnarumma ile de 3 yıllık anlaşma yapacak. Haberin detayın Milan'ın, milli aranın ardından her iki oyuncuyla da masaya oturacağı ve sözleşmelerini uzatacağı kaydedildi.

  • Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın oynadığı son 12 resmi maçta, 8 gol ve 9 asistle takımına olağanüstü bir katkı verdi.

Yok böyle maç: 25 penaltı atıldı, Milan turladı
Yok böyle maç: 25 penaltı atıldı, Milan turladı

İtalya temsilcisi Milan, önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Portekiz ekibi Rio Ave karşısında normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonunda 9-8 kazanarak tur atladı.Hakan ÇAlhanoğlu takımını ipten aldıMilan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımı 2-1 gerideyken uzatmaların 120+2. dakikasında attığı penaltı golüyle skoru eşitleyerek takımının turu geçmesinde başrolü oynadı.We’re through 💪🏻But how&#39;s your heart rate? ❤️🖤#RioAveMilan #SempreMilan #UEL pic.twitter.com/0HhUp07CdJ&mdash; AC Milan (@acmilan) October 1, 2020 İşte toplam 25 penaltı atılan Rio Ave-Milan maçının büyük heyecana sahne olan o anları;Galatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda ettiSivasspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor


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